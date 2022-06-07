جدة 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيو 2022م واستستقبل "جدة آرت بروميناد" إحدى مناطق فعاليات موسم جدة 2022 يوميًا العديد من الزوار من مختلف الأعمار الذين يجذبهم تنوع الخيارات وتعدد الفعاليات بالمنطقة من عروض ومطاعم ومقاه ووسائل ترفيه مختلفة إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تضيء شواطيء الواجهة البحرية لتزيد من جمال المنظر وبهجة المكان.وتشهد جدة آرت كل يوم حلة جديدة من الفعاليات التي تجمع بين المرح والتسوق والأجواء الجذابة، كما يضفي الدخول المجاني لجدة آرت ميزة جديدة للمنطقة، إلى جانب ما توفره من خدمات وتجهيزات تسهم في زيادة المتعة والرفاهية لزوار الموسم سواءً من سيارات جولف أو خدمة استئجار السكوترات الكهربائية عند مداخل البوابات ومواقف السيارات وغيرها من خدمات وتسهيلات.كما تضم "جدة آرت بروميناد" أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى تقدم أشهى المأكولات والحلويات، كما تتوفر فيها منطقة ترفيهية للأطفال، وتجذب المواهب الشابة المؤدية للعروض الغنائية المقامة على المسرح المائي العديد من الزوار الذين يحرصون على حضور الفقرات الغنائية وسط أجواء بحرية أكثر من رائعة.وشكلت الفرق الاستعراضية وعروضها التفاعلية في ساحات "جدة آرت" كرنفالًا رائعًا من الفرح والتشويق لزوار الموسم وتحولت معها إلى مسرح كبير للعروض المشوقة والتجارب المذهلة، التي تستهوي الأسر والأطفال والشباب على حد سواء، كما تشهد المنطقة كل سبت "سوق السبت" الذي يجمع مبادرات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم المتنوعة كالمنسوجات والإكسسوارات والأطعمة وغيرها.// انتهى //17:23ت م0135