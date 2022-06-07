القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليارات جنيه، ليصل إلى 663.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.65 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64%، مسجلاً 10048.36 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 1.08%، ليصل إلى 1781.28 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 1.04%، ليغلق عند مستوى 2667.29 نقطة.// انتهى //17:37ت م0137