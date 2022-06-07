القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسبحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك اليوم، مع كلٍّ من: مدير مركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة الدكتور جيهانكير خان، ومسؤولة نقطة الاتصال في القاهرة تمارا الزيات، سبل مكافحة الإرهاب على الصعيدين العربي والعالمي.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم بأنه استُعرِضت خلال اللقاء التجارب العربية الناجحة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة، والجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الإطار.كما استعرض السفير أكيك جهود الجامعة العربية في إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما نوَّه الدكتور جهانجيز خان بإسهام كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر بـ(250) مليون دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.// انتهى //18:20ت م0143