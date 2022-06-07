الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم, تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تعادله أمس مع منتخب اليابان سلبًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وأجرى الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قٌسِّم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.ويواصل المنتخب في تمام الرابعة والنصف من مساء غد تدريباته على معهد السكك الحديدية في طشقند؛ تحضيرًا لمواجهة منتخب الإمارات ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا بعد غد الخميس.ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا، في حين جاء منتخب الإمارات ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب طاجيكستان ترتيب المجموعة دون أي نقطة.// انتهى //18:26ت م0145