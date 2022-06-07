الرباط 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال مؤتمر إقليمي حول موضوع "دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية"، تعقده منظمة اليونيسكو بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، بمشاركة مسؤولين قضائيين من مجموعة من الدول العربية، وخبراء قانونيين أجانب.ويهدف هذا المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام، إلى تعريف الفاعلين في مجال القضاء بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير، ومناقشة دور القضاء والقضاة في الإجراءات المتعلقة بحماية الصحفيين، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وطرق الوصول إلى المعلومة، وسبل مكافحة المعلومات المضللة.وأكد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن القضاء يقوم بدور المحافظ على التوازن بين الحقوق والواجبات، وهو مدعو لحماية الصحافة والمحافظة على حريتها وعلى حقها في الوصول إلى مصادر الخبر، وفي المقابل فإن القضاء يقوم كذلك بحماية حقوق الأشخاص وأعراضهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصحافة وحماية الحياة الخاصة للأفراد، مشددين على أن تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة إستراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات.// انتهى //18:28ت م0147