الخرطوم 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسشارك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري اليوم، في اجتماعات الدورة (115) للمجلس الدولي للزيتون في العاصمة الأىردنية عمَّان، واجتماعات اللجنة الاستشارية رقم (58) التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور 300 مشارك من 46 دولة، وعدد كبير من المنظمات الدولية.وأكد الدخيري خلال مخاطبته الاجتماعات قيام المكتب العربي للزيتون ضمن هيكل المنظمة بعد اكتمال كل الاجراءات، ابتداءً بموافقة الجمعية العامة للمنظمة التي تتكون من الدول العربية كافة وانتهاءً بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليعمل على تنسيق جهود دول المنطقة ومنظمات المجتمع المدني؛ لإيجاد البيئة المناسبة في منطقتنا العربية, وتحقيق أعلى المكاسب في قطاع الزيتون.مما يذكر، أن اجتماعات الدورة الحالية تشمل ثلاثة اجتماعات للّجان الاستشارية, وممثلي الدول الأعضاء ضمن الدورة العامة، إضافة إلى ندوة علمية يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين.// انتهى //18:29ت م0148