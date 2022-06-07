لندن 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلنت المملكة المتحدة اليوم عن توقيع اتفاقية مناخ جديدة مع ماليزيا لتعزيز التعاون في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ والتنوع البيولوجي؛ لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تبادل المعرفة والخبرة الفنية لبناء القدرات وزيادة الطموح.وقع الاتفاقية من الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون المحيط الهادئ والبيئة الدولية اللورد زاك جولدسميث، ومن الجانب الماليزي وزير البيئة والمياه توان إبراهيم توان مان.وقال وزير الدولة البريطاني في تصريحٍ له: إن هذه الشراكة المناخية بين المملكة المتحدة وماليزيا تمثل خطوة مهمة في البناء على التقدم المحرز الذي حُقِّق في قمة المناخ كوب 26، مضيفًا أن الاتفاقية ستعمل أيضًا على تعميق الروابط القوية بين البلدين، وتبادل المعرفة لمواجهة هذا التحدي العالمي.وتقوم الاتفاقية على خمس ركائز رئيسة, هي: التعاون في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي، ومشاركة المعرفة، وتعزيز التعاون العلمي والتقني، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص، وأخيرًا تعزيز أنشطة التوعية.// انتهى //18:39ت م0149