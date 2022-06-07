الدمام 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية. وتبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظامَيْ الإقامة والعمل, ولم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا من المعتدى عليه في حينه, وأُوقِف المعتدي واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.// انتهى //18:40ت م0151