أبها 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير اليوم، لقاءً حوارياً " لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها.ويهدف اللقاء إلى رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات، حيث يسعى المركز إلى الاستفادة من مخرجات هذه اللقاء لتطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.واستعرض اللقاء الذي شارك فيه (25) مشاركاً ومشاركة ، أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز قيم التلاحم والتماسك.// انتهى //18:48ت م0155