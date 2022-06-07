الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسناقش أعضاء اللجنة السعودية للأيكيدو آخر الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستُقام في الولايات المتحدة في شهر يوليو المقبل 2022م, وذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة بعد اعتمادها الذي عُقِد بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.ورأَس الاجتماع رئيس اللجنة المهندس باسم زارع, حيث تم الاطلاع على تفاصيل المشاركة كافة بعد أن رُشِّحت المملكة العربية السعودية لأول مرة بثلاثة لاعبين في رياضة الأيكيدو للمشاركة فيها.ووُضِعت خلال الاجتماع الترتيبات لحضور المعسكر الصيفي الذي سيُقام في هولندا آخر شهر يوليو, بمشاركة 25 لاعبًا بوصفها أبرز المشاركات الخارجية القريبة للجنة.كما رُوجِعت توصيات الاجتماع الأول والخطة الإستراتيجية والأهداف, إلى جانب استعراض الإنجازات والأنشطة الداخلية والدولية للجنة. كما رُوجِعت تقارير وصرفيات الربع الأول للميزانية، ووُفِق على بعض التوصيات والخطط المقترحة.// انتهى //19:20ت م0157