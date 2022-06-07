القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واستسلَّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، رسالة خطية من نظيره الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، تتعلق بتطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالمبعوث الخاص لرئيس زيمبابوي سيمباراش مومبنجيجوي الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.// انتهى //19:23ت م0158