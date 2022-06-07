أبوظبي 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسسجلت الإمارات 5 حالات جديدة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية، وتعافيهما التام من أعراض المرض.وأوصت أفراد المجتمع بضرورة اتباع جميع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.// انتهى //19:36ت م0160