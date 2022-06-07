الرباط 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إالى ضرورة النهوض بالاستثمار وتطويره؛ لدوره المحوري في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن وظائف المستقبل تتطلب الاعتماد على الابتكار والإبداع؛ لمواكبة المهارات اللازمة لمهن الغد.وأشار الدكتور المالك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال في عالم ما بعد كوفيد-19، الذي نظمته بالرباط اليوم وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية، بشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المؤسسات الدولية، إلى جهود الإيسيسكو لتعزيز الوظائف في مجالات التربية والعلوم والثقافة في دولها الأعضاء لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم والمرتبطة بالمهن المستقبلية.وأضاف أن المنظمة أطلقت عدة مبادرات لتعزيز فرص العمل، وفي مقدمتها دعم الابتكار وريادة الأعمال للنساء والفتيات خلال جائحة كورونا، وسعيها إلى تحويل آثار الجائحة السلبية إلى فرص لزيادة دخل النساء والفتيات, وتشجيعهن على الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى برنامج المنظمة لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التقنية والابتكار.// انتهى //19:36ت م0161