الرباط 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدمًا بنسبة 0.41 %، مسجلًا 12.716,87 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42 % ليستقر عند 1.027,5 نقطة، كما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.3 % مسجلًا 951,38 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 149,59 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 664,65 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:36ت م0162