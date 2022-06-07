إسلام آباد 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو اليوم بقائد القوات الجوية الأميرية القطرية اللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر قيادة القوات الجوية في إسلام آباد الأمور المهنية ذات الاهتمام المشترك.وجدد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات الجوية في البلدين.// انتهى //19:45ت م0163