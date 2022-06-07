إسلام آباد 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز وتنشيط العلاقات مع اليابان في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.صرح بذلك خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد اليوم مع وفد من الشركات اليابانية العاملة في باكستان.وقال إن حكومته تركز على إزالة جميع العوائق في طريق الاستثمار في البلاد، مضيفًا أن الحكومة ستقوم بحل جميع المشاكل التي تواجهها الشركات اليابانية في باكستان.ودعا شريف المستثمرين اليابانيين إلى تعزيز استثماراتهم في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل العام.// انتهى //19:48ت م0164