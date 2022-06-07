سكاكا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة اليوم -عبر الاتصال المرئي- اجتماع اللجنة, بحضور الأعضاء.واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.وفي كلمة سموه الافتتاحية للاجتماع رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما غير المحدود لكل ما فيه خير للمنطقة والوطن.// انتهى //19:51ت م0165