عام / سمو أمير الجوف يرأس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة
الثلاثاء 1443/11/8 هـ الموافق 2022/06/07 م واس
سكاكا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس
رأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة اليوم -عبر الاتصال المرئي- اجتماع اللجنة, بحضور الأعضاء.
واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وفي كلمة سموه الافتتاحية للاجتماع رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما غير المحدود لكل ما فيه خير للمنطقة والوطن.
// انتهى //
19:51ت م
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