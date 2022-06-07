الرباط 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في الرباط اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والإدماج الأفريقي والطوغوليين بالخارج روبرت دوسيي، الذي يزور المملكة المغربية.وتناولت مباحثات الجانبين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف وتنويع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة، واتفقا على مضاعفة بعثات رجال الأعمال لاستطلاع فرص تجارية واستثمارية بالبلدين.كما شددَا على أهمية العمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، من خلال شراكات تشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقوم على تبادل التجارب والخبرات.// انتهى //19:53ت م0166