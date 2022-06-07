كينشاسا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسلقي 12 شخصاً مصرعهم في هجوم شنه مسلحون الليلة الماضية على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من شاطئ بحيرة ألبرت.ووجَّه متحدث باسم الجيش الكونغولي أصابع الاتهام إلى مليشيات كوديكو، وهي واحدة من مليشيات عديدة تنشط في شرق الكونغو التي تمزقها الصراعات.وينتمي أغلب مقاتلي كوديكو إلى قبائل الليندو التي تعمل بالزراعة، ويدور صراع منذ وقت طويل بينها وبين قبيلة هيما التي تعمل بالرعي.// انتهى //20:02ت م0167