الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأَصَدَرَتْ وكالةُ الأنباءِ السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعارِ العملاتِ والمعادنِ والنفطِ.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغَ سعرُ صرفِ العملاتِ مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75 .الدرهم الإماراتي 3.67 .الدينار البحريني 0.37 .الريال العماني 0.38 .الريال القطري 3.64 .الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.68.اليورو 0.93.الجنيه الإسترليني 0.79 .اليوان الصيني 6.67.وتَنَاوَلَتِ النشرةُ أسعارَ المعادنِ الثمينةِ، إذْ بلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1853.6 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 22.16 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 1010.7 دولارات للأوقية.البلاديوم 1969.21 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكلٍّ من:برنت 120.33 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 119.21 دولارًا.نفط الغاز 1269.5 دولاراً.الغاز الطبيعي 9.351 دولارات.غاز البروبان 5966 دولارًا.// انتهى //20:20ت م0169