الرياض 08 ذو القعدة1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حصولها على جائزتين خلال مشاركتها في مؤتمر تمكين تجربة العميل الذي يُعقَد حالياً في مدينة الرياض، خلال المدة 7 - 9 يونيو 2022م، حيث جاءت الجائزة الأولى في فرع التزام الجهات الحكومية بتطوير تجربة العميل، فيما جاءت الجائزة الأخرى في فرع تطوير تجربة العميل الرقمية.وجاء تتويج المؤسسة بالجائزتين نتيجة لجهود المؤسسة المتميزة والمستمرة في مجال صناعة تجربة عميل ناجحة ومبدعة، تقدم خلالها المؤسسة تجارب فريدة تلبي تطلعات العملاء. كما تقدم المؤسسة القيمة المضافة عن طريق أتمتة الخدمات وتسهيل المنتجات بشكل يضمن استمرارية تحقيق رضا العملاء من مشتركين ومستفيدين ومتقاعدين وأصحاب عمل.كما شاركت المؤسسة في فعاليات المؤتمر بورقة عمل بعنوان "تجربة العميل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية", استوضحت فيها المؤسسة التوجه الإستراتيجي والركائز والأهداف الإستراتيجية في مجال تجربة العميل، مع شرح حول منهجية العمل ومراحل تطوير وتحسين تجارب العملاء. كما استعرضت الورقة التي قدمها المدير العام للتميز التأميني عبدالله الباحوث توجهات المؤسسة المستقبلية والطموحة في خدمة العملاء, والعمل على تقديم تجربة عميل تسهم في تحقيق رضاه.وتستمر مشاركة المؤسسة في المؤتمر ليوم غد الأربعاء من خلال جلستين حواريتين, الأولى تحت عنوان "المعايير التقنية لتطوير تجربة العميل" يقدمها المدير العام لحوكمة المعلومات بالمؤسسة أحمد مبارك، فيما ستكون ثاني الجلسات بعنوان "مفهوم تجربة العميل الداخلي" يقدمها مدير إدارة رؤية العميل مؤيد سلطان.يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حصلت مؤخراً على شهادتَيْ الآيزو في جودة إدارة طلبات العملاء وقياس رضا العميل؛ نظير تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة الدولية آيزو، عقب انتهاء الجهة المانحة من أعمال المراجعة الخارجية, والتأكد من امتثال المؤسسة لكامل الإجراءات المتبعة في تطبيق المواصفات وفق أعلى المعايير العالمية.// انتهى //20:48ت م0170