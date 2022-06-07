عرعر 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسرفع وكيل إمارة منطقة الحدود للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه بالإمارة بالمرتبة الخامسة عشرة.وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //20:48ت م0171