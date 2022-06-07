واشنطن 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسرصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات ال24 الماضية 31 إصابة بجدري القردة في ثلاث عشرة ولاية.وأوضحت في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم أن الحالات المسجلة رُصدت في ولايات مقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.//انتهى//21:03ت م0174