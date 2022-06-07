المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلنت "الصحة" عن جاهزية مرافقها في منطقة المدينة المنورة واكتمال كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والزوار لهذا العام 1443هـ، وذلك منذ دخولهم المملكة عبر المنافذ البرية والجوية، مروراً بالطرق الرئيسة من المدينة المنورة وإليها، وفي أماكن سكنهم، بالإضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف، حيث باشرت الصحة منذ وقت مبكر بكامل طاقتها البشرية والفنية وتجهيزاتها الطبية عبر 19 مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً.كما قامت "الصحة" بتأهيل المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية، وتجهيزها بأفضل الإمكانات العلاجية والوقائية والإسعافية من أجهزة وأسرَّة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة إلى تجهيز مركزين للمراقبة الصحية هي: مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز.وأفادت "الصحة" أنها دعمت مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث جهزت مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما أمنت"الصحة" الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة المنورة ، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية، وقامت كذلك بتوفير الاحتياجات واللوازم المخبرية بكميات كافية، ومتابعة طرق تخزينها، مع توفير وحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية.// انتهى //21:11ت م0175