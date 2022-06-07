جدة 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيو 2022م واسأطلق موسم جدة 2022 مسابقة تفاعلية مع الجمهور من زوار الموسم, تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني وتغطية أحداث الموسم لتوثيق "أيامنا الحلوة"، من خلال تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والتنافس على فرصة الفوز بجائزة قيِّمة قدرها 30 ألف ريال.وحدد موسم جدة العمر المسموح به للمشاركة في المسابقة بين 8- 14 سنة، حيث يتمثل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة "التيك توك"، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)؛ لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.وتستمر المسابقة حتى يوم 11 يونيو ، وسيُعلَن اسم الفائز بعد انتهاء فرز المشاركات وتسليم الجائزة.// انتهى //21:14ت م0176