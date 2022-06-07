الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا بنظيره المنتخب العراقي، في ثالث مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في الكويت.واكتفى الجهاز الفني للمنتخب بتأدية تمارين استشفائية في مقر إقامة البعثة، ثم استعراض بعض الحالات التي حدثت في المباراة السابقة، ومناقشتها ومعالجتها وتفاديها في المباراة المقبلة.يذكر أن أخضر الصالات يملك في رصيده النقطي 3 نقاط، وبحاجة إلى الفوز على المنتخب العراقي لحسم وضمان بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، من جهة أخرى سيخضع الثنائي معاذ العسيري وأسامه باعبدالله لمزيد من الفحوصات الطبية، وذلك لمعرفة نوع إصابتهما والفترة الزمنية لغيابهما.// انتهى //21:16ت م0177