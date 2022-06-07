نيويورك 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسشددت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، على ضرورة إنهاء الاحتلال الغاشم والتمييز ضد الفلسطينيين.وأكدت اللجنة في أول تقرير صادر عنها اليوم أن استمرار الاحتلال الغاشم والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.ولفتت النظر إلى أن الإفلات من العقاب يعزز الشعور بالاستياء المتزايد في صفوف الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل تؤدي إلى تكرار دوّامات العنف.وركّزت لجنة التحقيق في تقريرها على النتائج والتوصيات المتعلّقة مباشرةً بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، محددة بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات.//انتهى//21:21ت م0179