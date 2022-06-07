الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مباراته ضمن تحديد المراكز في بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، التي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.ويلاقي الأخضر منتخب غانا في تمام الثالثة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب آرلس في مدينة ماليمورت الفرنسية .وعلى الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.// انتهى //21:40ت م0181