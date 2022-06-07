باماكو 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسأعلن المجلس العسكري في مالي إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024.جاء ذلك خلال مرسوم أصدره رئيس المجلس العسكري المالي الكولينول أسيمي غويتا، حدد فيه الفترة الانتقالية بـ24 شهراً ابتداءً من 26 مارس 2022.وكان قادة دول غرب أفريقيا قد قرروا الأحد الماضي إبقاء العقوبات المفروضة على مالي، مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.//انتهى//21:56ت م0183