سياسي / المجلس العسكري في مالي يرجئ العودة إلى الحكم المدني
الثلاثاء 1443/11/8 هـ الموافق 2022/06/07 م واس
باماكو 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واس
أعلن المجلس العسكري في مالي إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024.
جاء ذلك خلال مرسوم أصدره رئيس المجلس العسكري المالي الكولينول أسيمي غويتا، حدد فيه الفترة الانتقالية بـ24 شهراً ابتداءً من 26 مارس 2022.
وكان قادة دول غرب أفريقيا قد قرروا الأحد الماضي إبقاء العقوبات المفروضة على مالي، مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.
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21:56ت م
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