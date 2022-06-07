الخرطوم 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسالتقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنائب رئيس جمهورية جنوب السودان جميس واني إيقا الذي يزور الخرطوم حالياً.واطلع البرهان خلال اللقاء على التقدم المحرز في اتفاقية جنوب السودان المنشطة، والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.وأوضح نائب رئيس جنوب السودان في تصريح صحفي أن اللقاء تناول سير تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.وقال إنه استمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل من رئيس مجلس السيادة السوداني حول الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.//انتهى//21:57ت م0185