واشنطن 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً اليوم بوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.وناقش الجانبان خلال الاتصال التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية، إلى جانب بحث الاجتماعات الوزارية القادمة لمجموعة العشرين في بالي.كما بحثا سبل تعزيز الفرص الاقتصادية والمرونة والحرية عبر المحيطين الهندي والهادئ.//انتهى//22:05ت م0188