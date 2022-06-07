جدة 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسزارت سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور، بصحبة وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، والقنصل الفخري لمملكة بلجيكا بجدة حسان قباني اليوم مجسم ميدان "السيف" الواقع على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بالتحلية، وذلك احتفاءً بمرور 40 عاماً على تصميمه وتنفيذه.وأوضحت السفيرة البلجيكية خلال زيارتها أن هذا العمل الفني قام بتصميمه الفنان البلجيكي هوبرت منيبو عام 1982م، واختير له اسم الأمل نحو الطريق الصحيح، عادةً المجسم شاهدًا على عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا، وإضافةً جمالية مميزة لمدينة جدة.ويعد مجسم ميدان السيف من أهم المعالم الجمالية في مدينة جدة، حيث صمم من النحاس المدعم داخلياً بالفولاذ بارتفاع 15م، ويتألف من جزئين: هما السيف والمقبض، ويبلغ وزنه نحو 3.5 أطنان، وكتب على قاعدته شطر بيت الشعر "السيف أصدق إنباء من الكتب".// انتهى //22:12ت م0189