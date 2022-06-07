الخرطوم 8 ذو القعدة 1443هـ الموافق 7 يونيو 2022م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، لقاء اللجنة العسكرية الثلاثية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية عضوي المجلس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، وذلك بالقصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفيرة مولي في.وبحث اللقاء، آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر، الذي تيسره الآلية الثلاثية التي تضم كلاً من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الايقاد، المقرر انطلاقه يوم غدٍ الأربعاء.وأكدت اللجنة العسكرية الثلاثية خلال اللقاء، دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه.إلى ذلك، أوضح مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية السودانية السفير كمال بشير، في تصريح صحفي: أن اللقاء أمن على دعم عمل الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني في تعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية، والتوصل إلى توافق يفضي إلى تكوين حكومة مدنية.وأضاف، أن اللقاء تطرق لعدد من التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحوار المباشر بين الأطراف الوطنية السودانية.// انتهى //22:52ت م0190