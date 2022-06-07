الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسدَشَّنَ معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، خلال مؤتمر (تمكين تجربة العملاء في الشرق الأوسط) المقام اليوم في الرياض، جمعية تجربة العميل المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بحضور المشرف العام التنفيذي لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان.ويأتي التدشين ضمن إطار دعم الوزارة للقطاع غير الربحي، واهتمامها بتطوير مجال تجربة العميل وتعزيز وجوده في مختلف بيئات الأعمال، وتطبيقه وفق أفضل الممارسات العالمية.وتهدف الجمعية إلى تعزيز الوعي في مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الأعمال من خلال إقامة ندوات تثقيفية، وإيجاد بنية تحتية مناسبة لمجال تجربة العميل من خلال الإسهام بالنشر المعرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد المالية واستدامة الجمعية من خلال تقديم حزمة من البرامج الداعمة، وبناء قدرات المؤسسات والأفراد في مجال تجربة العميل عبر الندوات وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتعزيز الشراكات والعلاقات لتطوير مجال تجربة العميل في قطاع ريادة الأعمال.ويرأس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالله الغامدي، ونائبه عبدالعزيز العصيمي، وبعضوية كلٍ من المهندس عبدالله العمران، ونايف المرحوم، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تمكين لقطاع العناية بالعملاء المهندس علي الزبيدي.// انتهى //23:14ت م0192