نيويورك 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلقَ المؤشرُ داو جونز الصناعي مرتفعاً 264.36 نقطة، بما يعادل 0.80 %, عند 33180.14 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 113.86 نقطة أو 0.94 %, ليغلق عند 12175.23 نقطة.وزاد مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 39.25 نقطة أو 0.95 %, ليغلق عند 4160.68 نقطة.‏//انتهى//23:29ت م0194