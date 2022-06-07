اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1443/11/8 هـ الموافق 2022/06/07 م واس
نيويورك 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واس
سجلت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلقَ المؤشرُ داو جونز الصناعي مرتفعاً 264.36 نقطة، بما يعادل 0.80 %, عند 33180.14 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 113.86 نقطة أو 0.94 %, ليغلق عند 12175.23 نقطة.
وزاد مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 39.25 نقطة أو 0.95 %, ليغلق عند 4160.68 نقطة.
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23:29ت م
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