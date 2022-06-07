الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسواصلَ المنتخبُ السعودي - اليوم- استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًّا مساء يوم الخميس المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتَهم التدريبيةَ تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد،وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات،قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في الكتف الأيمن، كما لم يشارك اللاعب محمد البريك في التدريبات الجماعية لتعرضه لوعكة صحية.ويواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا على.// انتهى //23:45ت م0196