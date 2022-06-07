الرباط 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسانطلقت بمدينة الدار البيضاء اليوم، فعاليات الدورة السابعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، بمشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص في هذه القطاعات من عدة دول، ومنظمات دولية مختصة، ومجتمع مدني.ويسعى المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تقديم جديد مهن المياه والتطهير والطاقة، والتحسيس بسلبيات التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات المشاركة من خلال بعض الندوات وجلسات النقاش، ووضع منهجيات وسيناريوهات لتحسين الحكامة.كما يشمل برنامج الدورة تنظيم تكوينات في الجوانب القانونية والمؤسسية للماء والتطهير، والمجالات الترابية، والحفاظ على جودة المياه، وتنمية أساليب الإنتاج والاستهلاك.//انتهى//23:57ت م0199