لندن 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسأعربت المملكة المتحدة اليوم عن استنكارها لقيام كوريا الشمالية بإطلاق ثمانية صواريخ باليستية في 5 يونيو.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في تصريحٍ له أن إطلاق كوريا الشمالية لثمانية صواريخ باليستية يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة الأمنية، مضيفاً أن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاختبارات المتكررة لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتحث كوريا الشمالية على التوقف الفوري والعودة طاولة إلى الحوار.//انتهى//23:59ت م0200