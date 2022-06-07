نيويورك 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 7 يونيو 2022 م واسانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الهنغاري كسابا كوروشي، بالتزكية، لرئاسة دورتها السابعة والسبعين.وقال الرئيس المنتخب كسابا كوروشي، في كلمته أمام الجمعية العامة اليوم: إن العالم يواجه أزمات متعددة ومترابطة من غذاء وطاقة وديون، بينما يبدو أن أزمات المياه ستصبح هي بدورها التهديدات الوشيكة القادمة.وسلط كوروشي، الضوء على "التحديات التي تواجه البلدان، بما في ذلك، حالة الطوارئ المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة، متعهداً بجعل "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم" شعاراً لدورة الجمعية العامة السابعة والسبعين.مما يذكر أن الجمعية العامة تضم في عضويتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.//انتهى//23:59ت م0201