حفر الباطن 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسرعى صاحبُ السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، حفلَ تكريم رئيس النيابة العامة بالمحافظة الدكتور حامد الجهني ،بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك في مقر المحافظة في حفر الباطن.وأشادَ سموُّه - في كلمته- بما قدمه الجهني من جهود ملموسة لحفظ الأمن،بالتعاون مع الجهات الأمنية المتخصصة من خلال معالجة القضايا بحسب الأنظمة والتعليمات المستمدة من تعاليم الشريعة السمحه،وبتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.بدوره،عبَّر الجهني عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على دعمه غير المحدود ووقوف سموه مع المسؤولين باهتمام ومتابعة؛للنهوض بجميع الأعمال بالمحافظة لتحقيق طموحات ولاة الأمر أيَّدهم الله، مقدماً شكره للمسؤولين وأهالي المحافظة.وفي ختام الحفل كرَّمَ سمو محافظ حفر الباطن، الدكتور حامد الجهني، ثم توالت الدروع والهدايا التكريمية المقدمة للمحتفى به من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.// انتهى //23:59ت م0202