القاهرة 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واساختتمت في القاهرة مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، بمشاركة أكثر من 350 شركةً عالميةً تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي من أكثر من 102 دولة.وأوصى المشاركون - في ختام فاعليات المؤتمر - بصياغة إستراتيجية قارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي على مستوى القارة الأفريقية، تعتمد في بلورتها وتنفيذها على العقول الأفريقية.وطالبوا بإطلاق قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين الدول الأفريقية كافة؛لتيسير التعاون القاري في المجال الصحي على مستوى الخبراء والشركات.ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين بالقطاعات الصحية الأفريقية في الموضوعات المرتبطة بالسياسات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال العامين المقبلين.//انتهى//01:05ت م0003