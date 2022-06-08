واشنطن 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واساجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية مساء الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، والمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست، كل على حدة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والعلاقات الخليجية الأمريكية، وتطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية وأهمية الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.كما ناقشت الاجتماعات آخر التطورات في اليمن لا سيما الأوضاع الإنسانية، كما تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في أفغانستان في المجالات السياسية والأمنية وسبل توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//01:33ت م0004