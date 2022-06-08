الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا ويعقدان جلسة مباحثات رسميةالمملكة وقبرص تتفقان على تأسيس مجلس أعمال مشتركالمملكة تشارك في المؤتمر الدولي "العقد الدولي للعمل من أجل المياه" بطاجيكستانمنظمة "إيجاد" ترحب بطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية أرتميسالمملكة تشارك في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في "رواندا"سفيرة بلجيكا تزور ميدان السيف بجدة الذي صممه الفنان البلجيكي هوبرت منيبوسفارة المملكة في تايلند: دخول المواطنين السعوديين لمدة 30 يوماً بدون تأشيرةسفيرُ اليابان: المملكةَ أصبحت وجهةً سياحيةً عالميةًأمير الرياض يدشن عدداً من المبادرات الصحية المجتمعية في الخرجمحافظ الأحساء يرعى حفل جائزة عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي الـ11أميرِ الحدودِ الشماليةِ يستقبلُ سموَّ نائبِه في مطار عرعرأمير تبوك يكرم الطالبة إعتزاز النفيعيأمير عسير يشهد انطلاق ندوة "مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات"قطان يصل إلى جمهورية جيبوتيالجامعة الإسلامية تدخل موسوعة " غينس " في تنوع الجنسياترفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لإندونيسياتدشين أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة في باكستان«الشؤون الإسلامية» تستقبل أولى طلائع الحجاج بالخدمات التوعوية«موديز» تؤكدُ تصنيفَ المملكة الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرةالراجحي يرأسُ وفدَ المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف التعاون الاقتصادي والتنمية OECDالجاسر: إشادة مجلس الوزراء بما حققته موانئ المملكة يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الإنجازاتوزارة السياحة تطلق برنامج «رواد السياحة» لتدريب 100 ألف شاب وشابةنائب وزير النقل يقف على طريق حائل - 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