المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //06:03ت م0009