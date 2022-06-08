ينبع 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسقامت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، بتنظيم عدد من الزيارات الطلابية لمهرجان " أسبوع الطاقة" والذي تنفذه إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع الصناعية بالتعاون مع معرض مشكاة التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .وأوضحت منسقة البرنامج بتعليم ينبع أبتسام عبدالكريم جوهرجي، أن برنامج زيارات الطالبات للمهرجان التي يشرف عليها وينفذها قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع، تضمنت عدد من الزيارات للطالبات في جميع المراحل ( ثانوي - متوسط - ابتدائي ) خلال الفترة الصباحية للمهرجان يومي الأربعاء والخميس 8-9 يونيو 2022م .وأبانت جوهرجي، أن المهرجان يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين معرض مشكاة التفاعلي والهيئة الملكية بينبع؛ إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيرةً إلى أن الفعاليات تتضمن تنفيذ: ورش تدريبية متخصصة تقدم في مجموعها محتوى ثقافي ذا علاقة بالطاقة وترشيد الحفاظ عليها، وعرض مجموعة من الأفلام السينمائية المميزة على أوقات متفاوتة صباحية ومسائية في قاعات مجهزة بأجهزة عرض بانورامية، منها فلم "إنقاذ جول" و"الطاقة الذرية على كرسي الإعتراف"، إضافة إلى تخصيص أفكار للفعاليات التفاعلية والعروض المرئية المصممة من أجل تقديم تجربة ممتعة ومتكاملة للطالبات .// انتهى //06:40ت م0011