الطائف 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسفعلت أمانة الطائف برامجها التطويرية والتي تساهم في دعم خطط الأتمتة والتحول الرقمي وتسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الرقمي.وأوضحت أمانة الطائف أن برامج العمل الحالية والمستقبلية تهدف الى تقديم الخدمات البلدية دون الحاجة الى مراجعة الأمانة من قبل المستفيد كما تمكنه من متابعة المعاملة والتواصل المباشر مع الإدارة المعنية بشكل فوري الكترونياً بما يسهل عملية الإنجازوبين المتحدث الرسمي لأمانة الطائف مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية ساهمت في شكل كبير في توفير الجهد والوقت حيث مكنت المستفيدين من الاستفادة من العديد من الخدمات البلدية الكترونياً للأهالي والمقاولين والشركات والمستثمرين ومنها إصدار الرخص المهنية والانشائية ومتابعة المعاملات والاطلاع على الفرص الاستثمارية، بالإضافة الى تقديم البلاغات والشكاوى والمشاركة في برامج تحسين المشهد الحضري وغيرها من الخدمات.وأشار الى أن الأمانة فعلت العديد من الخدمات الكترونياً عبر موقع الأمانة الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وتعد خدمة تقديم المعروض الكترونياً وحجز موعد من ابزر الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وموقع الأمانة والبريد الالكتروني وتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر، كما خصصت الأمانة ارقاماً لاستقبال الملاحظات والشكاوى عبر تطبيق الواتساب مما يعزز التفاعل الفوري مع البلاغات ومعالتها بشكل آني.من جاتب اخر انهت الامانة تسمية 277 شارعًا مستحدثًا بحي الواسط شمال الطائف، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم والتي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.واعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع، موضحة أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، كما قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من 1100 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف الى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول الى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.// انتهى //06:44ت م0012