الطائف 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأقام نادي الطائف الأدبي الثقافي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية مساء أمس الثلاثاء أمسية شعرية ، لعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام شارك فيها كل من ،الشاعر سامي غتار الثقفي والشاعرة بلقيس الشميري والشاعر السوداني يبات الفايد حيث قدموا العديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور وقد ضيوف الامسية ثلاث جولات لقراءة النصوص الأدبية ثم فتح مجال المداخلات وتعليقات الحضور حيث تداخل الناقد والأديب الدكتور عالي بن سرحان القرشي متحدثا عن رأيه في النصوص التي ألقيت في الأمسية مبديا بعض الملاحظات النقدية عليها ، فيما تحدث رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد في كلمته عن سعادته وامتنانه لاختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام مشيرا إلى أن النادي سيقدم مجموعة من الأمسيات الشعرية والفعاليات بهذه المناسبة وأشاد بالنصوص الإبداعية للمشاركين متمنيا المزيد من التألق و الإبداع للمشاركين ، وفي نهاية الأمسية قام الأستاذ عطا الله الجعيد بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي بتكريم المشاركين ومديرة الأمسية وأخذ الصور التذكارية معهم ، كما تم في نهاية الأمسية توقيع كتب ودواوين المشاركين.// انتهى //07:26ت م0014