الطائف 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسدشنت ادارة تعليم الطائف ملتقى التوجيه المهني لعام 2022 والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد (بنين) ويستمر لمدة يومين بمشاركة 6 جهات حكومية. .ويهدف الملتقى إلى مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم وتوضيح المجالات التعليمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي وتبصيرهم بالفرص المقدمة في ضوء الخطة التنموية بالإضافة إلى الدور الكبير في إكسابهم قدراً من المعلومات الاثرائية .وصاحب برنامج الارشاد التعليمي والمهني معرض تثقيفي شاركت فيه كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، جامعة الطائف ، الكلية التقنية ، المعهد الثانوي الصناعي ، الموارد البشرية - هدف - بالإضافة إلى تعليم الطائف. وتأتي هذه المشاركة استكمالا للتعاون المثمر بين الادارة العامة للتعليم والجهات المشاركة من عمل برامج تعليمية تثقيفية "عملية ونظرية" للطلاب في المدارس .من حهته أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد الشريف على أهمية برامج الإرشاد التعليمي المهني في تبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء الرحلة الدراسية وذلك تحقيقًا لما تضمنته رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التعليمية والمهنية المناسبة، مقدماً شكره للقائمين على الملتقى والمشاركين فيه.// انتهى //07:37ت م0015