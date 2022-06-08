طوكيو 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسانكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح مكتب الحكومة اليابانية في بيان اليوم أن إجمالي الناتج المحلي لليابان سجل انكماشًا بنسبة 1ر0 % خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، فيما شهد الربع الأول من العام الحالي انكماش الإنفاق الرأسمالي بمعدل 7ر0 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وتراجع الطلب الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر0 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.// انتهى //08:29ت م0016