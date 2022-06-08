رام الله 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، الوضع السياسي والتصعيد الإسرائيلي.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتدت قوات الاحتلال على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جنين، واعتقلت 22 فلسطينيًا، واقتحمت بلدة صور باهر ومخيم قلنديا في القدس، ولاحقت العمال وأطلقت النار عليهم قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى.وتحدثت صحف الأربعاء عن ما خلُص له التقرير الأوّل الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة.ونشرت صحف فلسطين تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة الاحتلال ستستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.// انتهى //09:16ت م0023